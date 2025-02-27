Эксперт: Азербайджано-турецкий союз стал моделью и для стран Центральной Азии

Вторая Карабахская война доказала эффективность азербайджано-турецкого союза, который в результате стал моделью и для стран Центральной Азии, в частности, Казахстан и Узбекистан начали расширять военное сотрудничество с Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил председатель Правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев в Белграде на «круглом столе» на тему «Южный Кавказ: вызовы и возможности для сотрудничества».

«Страны-члены Организации тюркских государств обладают общим наследием, однако деятельность организации не направлена против какой-либо страны или геополитического игрока. Напротив, государства-члены способствуют реализации важных геоэкономических проектов и заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве», – подчеркнул Ф. Шафиев.

Он обратил внимание на возрастающее значение Среднего коридора в контексте текущих геополитических процессов, а также железной дороги Баку–Тбилиси–Карс, важность которой ранее оценивалась скептически.

Кроме того, он напомнил о роли проектов TANAP и TAP в обеспечении энергетической безопасности Европы.