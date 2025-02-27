В Баку появится ледовый дворец Плющенко и Рудковской

Российский фигурист Евгений Плющенко и его жена, продюсер Яна Рудковская и станут партнерами Эмина Агаларова по строительству ледового дворца в городе-курорте Sea Breeze в столице Азербайджана Баку, сообщил Агаларов РИА Новости.

По его словам, в Sea Breeze появится несколько спортивных объектов, в том числе ледовый дворец.

«Мы активно ведем диалог с Яной Рудковской и Евгением Плющенко и уже даже занимаемся проектированием ледовой арены, чтобы на территории Sea Breeze развивать фигурное катание и хоккей», - сказал Агаларов.

Он уточнил, что площадь объекта составит 6-7 тысяч квадратных метров. Помимо спортивной составляющей в нем будет можно проводить концерты. Объем инвестиций в проект может составить около 20 миллионов долларов.

В настоящее время условия партнерства обсуждаются, отметил Агаларов, пояснив, что Рудковская и Плющенко в том числе будут участвовать в управлении объектом и применять свой опыт в организации мероприятий.

Непосредственное строительство может начаться уже в 2025 году и занять два года, добавил бизнесмен.