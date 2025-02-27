В Армении анонсировали очередную встречу по делимитации границ с Азербайджаном

Следующее заседание комиссий по делимитации Азербайджана и Армении может состояться в марте.

Как передает Sputnik Армения, об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

По его словам, до начала второго этапа делимитации предстоит новая встреча комиссий.

"Я думаю будет еще одна встреча, поскольку еще есть вопросы, которые нужно обсудить", - сказал он.

Напомним, что 16 января 2025 г. по итогам очередной встречи комиссий под руководством вице-премьеров Азербайджана и Армении – Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна – стороны определили новый участок для делимитации границы. Они согласились начать комплекс работ по делимитации госграницы с северного участка – с района точки стыка границ Азербайджана, Армении и Грузии, и далее в южном направлении – с севера на юг, до границы Азербайджана, Армении с Ираном.

Последняя встреча комиссий состоялась 15 февраля 2024 года, она прошла в формате видеоконференции.