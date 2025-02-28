Азербайджан и ЕС договорились усилить политический диалог и сотрудничество

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Кайей Каллас.

Как сообщили 1news.az в МИД АР, во время телефонного разговора были обсуждены текущие состояние и перспективы отношений между Азербайджаном и ЕС, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Стороны отметили, что двусторонние отношения имеют большой потенциал и подчеркнули важность интенсивного политического диалога с целью продвижения текущих вопросов, включая проведение взаимных визитов.

Кроме того, в ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.