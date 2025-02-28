«Барселона» намерена открыть футбольную академию в Азербайджане - СМИ

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в пятницу вылетает в Азербайджан в составе клубной делегации, чтобы обсудить планы создания новой футбольной академии, сообщает Mundo Deportivo.

Как сообщает Матч ТВ, «Барселона» намерена привлечь к проекту местных инвесторов и в дальнейшем вести с ними дела, тем самым поправляя тяжелое финансовое положение клуба.

Лапорта уже посещал Азербайджан в ноябре 2024‑го в рамках Конференции ООН по изменению климата, которая состоялась в Баку.