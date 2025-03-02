Парламент Ирана отправил в отставку министра экономики и финансов страны Абдольнасера Хеммати на фоне растущей критики правительства президента исламской республики Масуда Пезешкиана за его действия в сфере экономики и обесценивание местной валюты.

Об этом пишет Bloomberg.

Критики Хеммати в парламенте указали на его неспособность сдержать резкое обесценивание официальной иранской валюты риала. С момента вступления Пезешкиана в должность валюта упала до рекордно низкого уровня, потеряв около 60% своей стоимости по отношению к доллару США, отмечает агентство.

19 февраля парламент Ирана запустил процедуру импичмента Хеммати в ходе открытого заседания, писал ТАСС.