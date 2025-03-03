Очередное доказательство шпионского характера миссии ЕС в Армении - ВИДЕО
В распоряжение редакции 1news.az поступило видео с очередными свидетельствами шпионского характера миссии ЕС в Армении.
На кадрах можно видеть, как к участку армяно-азербайджанской границы в Лачине прибывают автомобили с наблюдателями ЕС.
Из внедорожников выходит несколько человек, как можно предположить, представители миссии ЕС, и начинают следить в бинокль за азербайджанской территорией.
Действия наблюдателей отслеживаются военнослужащими Государственной пограничной службы Азербайджана.
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