Ароматические ингаляторы уже в руках азербайджанских детей: Стоит ли бить тревогу?

Ароматические ингаляторы с эфирными маслами, которые ранее использовались преимущественно в медицинских учреждениях, теперь появились и в школах Азербайджана.

По этому поводу в нашу редакцию обратилась читательница, обнаружившая аромаингалятор в рюкзаке своего ребенка, который учится в третьем классе.

Пожелавшая остаться анонимной и не раскрывать номер школы женщина рассказала, что ароматический ингалятор дал ее ребенку одноклассник.

«Это все сильно меня встревожило, поэтому я и решила обратиться к вам, чтобы данный вопрос был освещен, и чтобы мы могли предотвратить дальнейшее распространение этого продукта. Я видела много материалов в зарубежных СМИ, где дети активно используют такие устройства и делятся своими ощущениями в соцсетях. Они утверждают, что аромаингалятор помогает взбодриться, проснуться и с увлечением говорят, что используют его целыми классами. Но это приводит к плачевным последствиям», — поделилась обеспокоенная женщина.

По ее словам, она немедленно связалась с родителями ребенка, который передал ингалятор, чтобы сообщить им о случившемся: «Я позвонила родителям того ребенка и оказалось, что они, не зная о возможных последствиях, заказали этот ингалятор для своего ребенка».

Так что же такое этот аромаинголятор, почему он вызывает такое беспокойство у родителей?

Это небольшие устройства, наполненные эфирными маслами или ароматическими веществами. На первый взгляд, аромаингаляторы кажутся вполне безобидными и не вызывают опасений. Однако важно помнить, что они не являются лекарственными средствами, их использование может иметь серьезные последствия. Чрезмерное и частое использование этих популярных «нюхалок» может привести к ряду проблем со здоровьем. Среди наиболее распространенных — головные боли, ухудшение концентрации внимания и другие неприятные симптомы. Но на этом проблемы не заканчиваются. Долгосрочное использование ингаляторов может спровоцировать хронические заболевания легких, а также оказывать канцерогенное воздействие на организм.

Учитывая вышеперечисленные риски и произошедшее в школе событие поднимаются вопросы о возможных рисках и вреде использования медицинских средств без контроля взрослых и врачей. В связи с этим мы обратились в Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), чтобы получить рекомендации по информированию учащихся и родителей. Но, к сожалению, не получили должного ответа ввиду того, что из-за просьбы матери мальчика не могли сообщить номер школы.

Как избежать потенциальных угроз для здоровья детей и какие меры могут быть предприняты в школах для предотвращения распространения этого опасного предмета — с этими вопросами мы обратились в Министерство науки и образования Азербайджана. Но и в этой структуре мы не получили ответа по причине конфиденциальности предоставленной нам мамой третьеклассника информации.

Учитывая, что осталось много нераскрытых вопросов, эту тему для 1news.az прокомментировала психиатр, специалист по работе с детьми и подростками Айдан Искандерзаде.

В первую очередь она подчеркнула важность осведомленности родителей о потенциальных угрозах, связанных с использованием ингаляторов и ароматизаторов детьми. По ее словам, родителям следует активно участвовать в жизни ребенка, быть внимательными и вести открытые беседы о здоровье, что поможет установить доверительные отношения.

«Необходимо объяснять детям, что ингаляторы и ароматизаторы — это не игрушки, а средства, которые могут быть опасны для их здоровья», — отметила психиатр.

Также, по словам Айдан ханум, родители должны научить детей тому, что медицинские средства надо использовать только по назначению врача. В случае подозрений на риски для ребенка следует обратиться за консультацией к психологу или детскому психиатру.

Уязвимые дети и психологические последствия

Как подчеркнула Айдан Искандерзаде, особенно подвержены использованию таких предметов дети, переживающие стресс или эмоциональные трудности, подростки с низкой самооценкой и проблемой в общении, те, кто ищет способы справиться с личными переживаниями.

«В группе риска также находятся дети из неблагополучных семей, где отсутствуют должное внимание и контроль со стороны родителей. Влияние сверстников, а также низкий уровень информированности о угрозах увеличивают вероятность того, что ребенок начнет использовать ингаляторы или другие подобные устройства», — сказала она.

Последствия для здоровья и зависимости

По мнению психиатра, использование ингаляторов с ароматами может привести к психологической зависимости. Ребенок может начать использовать такие устройства в качестве способа снять тревогу, стресс или поднять настроение, что со временем может перерасти в зависимость.

«В долгосрочной перспективе это может привести к тревожности, нарушениям сна, депрессии, ухудшению когнитивных функций, снижению интереса к учебе и социальной активности. Психологическая зависимость может перерасти в серьезные расстройства, требующие вмешательства специалистов», — добавила психиатр.

Роль родителей и педагогов в предотвращении зависимости

Контроль со стороны родителей и педагогов критически важен для предотвращения использования ингаляторов и аналогичных средств. Родители должны быть осведомлены о жизни своих детей, следить за их общением, особенно в школе.

«Открытые беседы и доверие помогут выявить первые признаки изменений в поведении ребенка. Педагоги должны быть внимательными и оперативно реагировать на подозрительные ситуации», — подчеркнула Айдан Искандерзаде.

С учетом вышеизложенное можно сделать вывод, что использование ингаляторов и других подобных средств школьниками представляет собой не только медицинскую, но и психологическую проблему, требующую внимания со стороны родителей, педагогов и специалистов. Контроль со стороны взрослых является основой создания безопасной среды для детей. Остается надеяться, что эта проблема не примет масштабов глобальной и будет своевременно предотвращена.