Эстония закрыла въезд в страну для 55 представителей властных структур Грузии

Эстония ввела запрет на въезд в страну для 55 представителей властных структур Грузии.

Об этом сообщил министр иностранных дел балтийской республики Маргус Цахкна.

«Я подписал распоряжение, согласно которому Эстония вводит запрет на въезд в страну для 55 грузинских прокуроров, судей, полицейских, парламентариев и других [представителей властных структур]», - написал он в соцсети X.

Согласно опубликованному на сайте МИД Эстонии заявлению, в список вошли представители грузинских властей, «которые отвечают за преследование протестующих со стороны судебной системы, судебных и правоохранительных органов».

Отмечается, что речь идет о лицах, причастных к насилию, применяемому в отношении «протестующих, журналистов и лидеров оппозиции».

Как сообщили в МИД балтийской республики, Латвия и Литва присоединились к ограничительным мерам в отношении грузинских властей.

В начале декабря 2024 года Латвия, Литва и Эстония объявили о введении индивидуальных санкций в отношении 11 представителей властей Грузии. В частности, въезд в эти страны запретили основателю и почетному председателю «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили, главе МВД Вахтангу Гомелаури и другим высокопоставленным чиновникам из Министерства внутренних дел.

В Грузии с 28 ноября проходят акции протеста после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна в одностороннем порядке замораживает процесс открытия переговоров о вступлении в Евросоюз.

Первые две недели протестов сопровождались столкновениями протестующих с силовиками, которые применяли спецсредства для разгона демонстраций. Уже более двух месяцев акции носят мирный характер. Участники протестов ежедневно перекрывают движение перед парламентом. Главные требования - проведение новых парламентских выборов и освобождение задержанных за беспорядки людей.

Источник: ТАСС