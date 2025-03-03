Шокирующий случай: В Баку мать зверски избила своего ребенка

В Баку женщина жестоко избила свою маленькую дочь.

Как сообщает 1news.az, председатель Союза детей Азербайджана Кямаля Агазаде поделилась в своем аккаунте в соцсети видео, на котором запечатлено, как мать издевается над своим ребенком.

В видео женщина заявляет, что поставила дочь в угол и признается, что била ребенка палкой, но поскольку это не причиняло ей достаточной боли, она перешла на избиение проводами. Она также отмечает, что на теле несовершеннолетней уже не осталось живого места.

В связи с этим шокирующим случаем Кямаля Агазаде обратилась в социальных сетях к общественности.

«Сегодня, в День матери, несмотря на праздничную атмосферу, я не могу молчать и вынуждена обратиться к вам с важным вопросом: маму, которая искренне заботится о своем ребенке, невозможно представить способной на такие жестокие действия. Этот ужасный случай потряс меня, я не могу остаться в стороне. В защиту ребенка я обращаюсь к Министерству внутренних дел Азербайджанской Республики, Государственному комитету по проблемам семьи, женщин и детей, Агентству социальных услуг, омбудсмену Азербайджанской Республики, а также Исполнительной власти города Баку и Сураханского района. Мы должны немедленно вмешаться и сделать все, чтобы предотвратить дальнейшие страдания малышки», - подчеркнула в своем посте Кямаля Агазаде, отметив, что информация о произошедшем поступила к ней вчера вечером.