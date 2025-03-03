СМИ: США исключают прогресс по сделке, пока Зеленский публично не извинится

США не видят возможности для продвижения в переговорах о соглашении с Киевом по редкоземельным металлам, пока Владимир Зеленский публично не извинится за свое поведение во время встречи с президентом Дональдом Трампом в Белом доме.

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

"Высокопоставленный представитель администрации сообщил нам, что ничего в вопросе сделки не сдвинется с мертвой точки, пока Зеленский перед камерами не принесет четкие публичные извинения за свое поведение в Овальном кабинете", – говорится в сообщении.