Зеленский: Сменить меня будет непросто

Владимир Зеленский заявил, что допускает возможность участвовать в выборах президента Украины в случае их проведения.

«Сменить меня будет непросто, потому что для этого понадобится не только провести выборы. Потребуется не допустить моего участия [в них]. А это будет немного сложнее», - сказал Зеленский в беседе с британскими журналистами. Его слова приводит телеканал Sky News.

2 марта помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил в интервью телеканалу CNN, что Соединенные Штаты хотят видеть лидера Украины, который готов вести дела с Вашингтоном и Москвой, а если Зеленский не сможет соответствовать требованию, это станет проблемой.

Президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года.

Источник: ТАСС