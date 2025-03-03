Фарид Шафиев о государственной ответственности Армении за военные преступления против Азербайджана

Председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на тему суда над обвиняемыми в многочисленных преступлениях против азербайджанского народа.

По словам Пашиняна, и МИД Армении, и он сам «выступили с соответствующими заявлениями, в которых дана четкая оценка происходящему в Баку. В данном направлении ведется активная дипломатическая работа».

В этом контексте Фарид Шафиев акцентировал внимание на государственной ответственности Армении за многочисленные преступления против народа Азербайджана.

Причиной того, что Пашинян изменил свою позицию, является то, что некоторые из представших перед судом армян предоставили доказательства того, что решение атаковать мирных азербайджанских жителей — например, решение о бомбардировке Гянджи в период Второй Карабахской войны — было принято непосредственно в Иреване, а не местными армянами в Карабахе, хотя некоторые и похвалялись этим, отметил он: «Многочисленные факты, в том числе, военное кладбище в Иреване, доказывают, что армянская армия воевала на международно признанной территории Азербайджана. То есть, все военные приказы были отданы из Иревана, и Пашинян как верховный главнокомандующий утвердил ряд важных решений».

Все это вносит в повестку вопрос государственной ответственности Армении за военные преступления и другие незаконные действия против Азербайджана: «В этом и заключается главная причина того, что правительство Армении посредством западных политиков и медиа пытается вмешаться и оказать давление на Азербайджан».