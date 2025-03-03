В Азербайджане в школах предлагается предоставлять рабочие тетради бесплатно

Одной из причин недопонимания среди учеников является то, что учителя не учитывают психологическое состояние детей.

Об этом говорится в докладе Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана за 2024 год.

В докладе, вынесенном сегодня на обсуждении парламентского комитета по правам человека, отмечено, что сотрудничество школьных психологов с учителями и родителями должно быть приоритетным в регулировании отношений между учителями и учениками, необходимо защищать учащихся от всех форм физического и психического насилия, препятствовать развитию у них вредных привычек, участвовать в обеспечении безопасности и защите здоровья учащихся путем проведения с ними соответствующей профилактической работы.

Также подчеркнута роль школьных психологов в профилактике возникновения у детей психологического напряжения и необходимость мер по корректировке численности психологов в образовательных учреждениях в соответствии с численностью обучающихся.

Согласно информации, одним из нерешенных на сегодняшний день вопросов является приобретение рабочих тетрадей за счет средств граждан. Поскольку среднее образование является обязательным и финансируется из госбюджета, учебники и их комплекты должны предоставляться учащимся бесплатно.

Источник: Report