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Американские пограничники так и не прибыли в Армению

First News Media12:47 - 03 / 03 / 2025
Американские пограничники так и не прибыли в Армению

Американские специалисты по таможенному и пограничному контролю до сих пор не прибыли в Армению.

В январе тогдашний госсекретарь Блинкен на церемонии подписания Хартии стратегического партнерства Армения-США заявил, что в ближайшие недели в Армению должна прибыть группа США по вопросам таможенной и пограничной безопасности для работы с армянскими партнерами «по развитию потенциала пограничной безопасности». Но на днях зампредседателя Комитета госдоходов Рафаэль Геворкян заявил, что визит до сих пор не состоялся, передают армянские СМИ.

Заместитель министра иностранных дел Паруйр Ованнисян объяснил это сменой команды в Вашингтоне, но не смог назвать конкретные сроки визита.

Напомним, что подписанный Иреваном и Вашингтоном документ охватывает целый ряд ключевых сфер, где американцы намерены «оказать поддержку» Армении. Это - экономика (включая энергетику и инновации), оборона, безопасность, развитие демократии и правосудие. Так, одним из компонентов сотрудничества должна стать приграничная безопасность и создание соответствующей совместной комиссии.

Комментируя подписание этого документа, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что США никогда не играли стабилизирующей роли на Южном Кавказе.

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