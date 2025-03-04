В Баку задержана женщина, находившаяся в розыске: Ее дочери оказались в убежище – ВИДЕО

Детская правозащитница, глава Общественного объединения «Чистый мир» Мехрибан Зейналова рассказала на своей странице в социальной сети Facebook историю о трех малолетних сестрах, оставленных в убежище матерью.

«Мать много лет назад оставила свою старшую дочь в убежище и ушла. Спустя некоторое время она оставила у дверей приюта и свою вторую дочь. А сегодня женщина была найдена в состоянии алкогольного опьянения рядом со своей младшей дочерью», - рассказала М.Зейналова в социальной сети Facebook.

Детская правозащитница отмечает, что мать трех детей находилась в розыске и в данный момент задержана – ее третья дочь тоже доставлена в убежище.