Помощник Президента Азербайджана принял посла Палестины
Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев принял посла Государства Палестина Насера Абдул Карима в связи с завершением его дипломатической деятельности в нашей стране.
Об этом говорится в публикации посольства Палестины в Facebook.
Дипломат поблагодарил Хикмета Гаджиева за теплый прием.
В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями о важности отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами, а также о перспективах их развития.
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