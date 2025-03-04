Помощник Президента Азербайджана принял посла Палестины

Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев принял посла Государства Палестина Насера Абдул Карима в связи с завершением его дипломатической деятельности в нашей стране.

Об этом говорится в публикации посольства Палестины в Facebook.

Дипломат поблагодарил Хикмета Гаджиева за теплый прием.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями о важности отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами, а также о перспективах их развития.