В Уджаре произошел пожар в детском саду-яслях

В детском саду-яслях, расположенном в селе Кюджакенд Уджарского района, произошел пожар.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент произошел ночью в учреждении площадью 320 кв.м., которое включает 10 комнат.

Для ликвидации возгорания на место прибыли сотрудники и техника пожарных частей Уджарского и Кюрдамирского районов Министерства по чрезвычайным ситуациям. Пожар был потушен, его распространение на другие территории предотвращено. Согласно предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводке.

Ведется расследование.