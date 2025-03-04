Зеленский поблагодарил Трампа за поставку Javelin

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin во время его предыдущего президентского срока.

Как передает РТ, об этом глава киевского режима написал в соцсети X.

«Мы помним момент, когда всё изменилось, когда президент Трамп предоставил Украине Javelin. Мы благодарны за это», — подчеркнул Зеленский.

Он выразил сожаление из-за перепалки в Овальном кабинете, но не стал приносить извинений.

Также Зеленский отметил, что готов работать с Трампом над достижением «продолжительного мира».