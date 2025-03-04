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В Азербайджане осудили предвзятые высказывания Верховного комиссара ООН по правам человека

First News Media12:10 - 04 / 03 / 2025
В Азербайджане осудили предвзятые высказывания Верховного комиссара ООН по правам человека

Высказывания Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, озвученные им в Совете ООН по правам человека вызвало осуждение в Азербайджане.

«Господин Фолькер Тюрк, оценка усилий по установлению мира не должна затмевать полную картину», - написал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в своем аккаунте в соцсети X.

«Стремление к справедливости требует привлечения к ответственности всех, кто был обвинен или осужден за военные преступления, этнические чистки, военную агрессию, пытки и другие серьезные правонарушения.
Справедливый суд, соответствующий международным правовым стандартам, необходим для установления истины, обеспечения справедливости для жертв и поддержания верховенства закона.

Только через правду и залечивание ран мир и примирение восторжествуют над безнаказанностью», - подчеркнул Айхан Гаджизаде.

Община Западного Азербайджана (ОЗА) также осудила предвзятые высказывания Фолькера Тюрка: «Мы ожидали, что Верховный комиссар осудит тяжкие последствия оккупации Арменией азербайджанских земель, включая разрушение религиозно-культурного наследия и минный терроризм, и пригласит Армению к искреннему сотрудничеству с Азербайджаном для определения судеб около 4 тысяч пропавших без вести азербайджанцев».

«Верховный комиссар не осудил также распространившееся недавно расистское выступление первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, отражающее цель создания моноэтнического государства путем депортации азербайджанцев, строительство ресторана на руинах древней мечети в Ереване, а также периодически звучащие из Армении реваншистские заявления.

Мы ожидали, что Верховный комиссар призовет Армению начать диалог с нами, западными азербайджанцами, борющимися за мирное возвращение на наши исконные земли. Однако Верховный комиссар ничего этого не сделал. Напротив, он пошел против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, призвав освободить военных преступников, совершивших Ходжалинский геноцид. Этот призыв Верховного комиссара фактически означает поощрение безнаказанности», - отмечается в заявлении.

Община Западного Азербайджана призвала Верховного комиссара не быть избирательным в своем подходе к международному праву, международному гуманитарному праву, международному праву в области прав человека и не вмешиваться в работу судебной системы суверенного государства.

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