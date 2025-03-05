Президент Азербайджана: Проект, в открытии которого мы сегодня принимаем участие, обеспечит энергетическую безопасность Нахчывана

Проект, в открытии которого мы сегодня принимаем участие, обеспечит энергетическую безопасность Нахчывана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на открытии газопровода Ыгдыр-Нахчыван в формате видеосвязи.

Как отметил глава государства, газ из Азербайджана, поступая в Нахчыван через территорию Турции, также решит проблему газоснабжения автономной республики.