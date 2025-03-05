Водный кризис: Азербайджан теряет до 20% своих водных ресурсов

За последние годы водные ресурсы Азербайджана сократились до 20%.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил начальник Кадастрового отдела Службы государственного надзора за использованием и охраной вод при Агентстве водных ресурсов Азербайджана Рафик Вердиев.

По его словам, особенно остро стоит проблема трансграничных рек – 40-45% их вод не поступает на территорию страны.

«Мы можем предотвратить потери воды за счет эффективного использования местных водных ресурсов. Эта проблема существовала еще в советское время. В Кура-Аразской низменности из-за чрезмерного использования воды наблюдалось засоление больших территорий», – сказал Рафик Вердиев.