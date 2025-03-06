Устроенный Арменией на границе с Нахчываном пожар потушен - ВИДЕО

В поселке Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики на открытой территории на границе с Арменией произошел пожар, который возник с армянской стороны.

Об этом 1news.az сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На территорию были немедленно привлечены силы Садаракской районной пожарной части.

Благодаря предпринятым пожарными в соответствии с оперативной обстановкой мерам пожар был потушен в кратчайшие сроки, его распространение на более обширную территорию допущено не было, говорится в сообщении МЧС.

В результате пожара выгорело около 7 га сухой травы и камышовых зарослей, прилегающие территории были защищены от огня.