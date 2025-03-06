В Латвии требуют сурового наказания для Рубена Варданяна

Почти пятая часть депутатов латвийского парламента - Сейма - выступила с заявлением, требующим принять во внимание не только местные, но и международные аспекты при вынесении приговора Рубену Варданяну, суд над которым с середины января проходит в военном суде в Баку, сообщает новостной канал CNN Prima News.

Парламентарии акцентируют внимание на международном масштабе преступной деятельности Варданяна, называя его «спонсором Путина» и сторонником сепаратизма, требуя для него сурового наказания.

Они выразили надежду, что приговор Варданяну послужит уроком для прокремлевских сепаратистов на всем постсоветском пространстве.

В своем заявлении депутаты напоминают, что «деятельность Варданяна в разное время привлекала внимание и осуждалась политиками разных стран, организациями гражданского общества и международными СМИ».

Олигарх находится в тюрьме в Баку с осени 2023 года, после того как был задержан азербайджанскими спецслужбами в Карабахе при попытке бежать в Армению с территории непризнанного сепаратистского образования, которым Варданян руководил до ареста. Он обвиняется в терроризме, организации и финансировании незаконных вооруженных формирований, военных преступлениях и принудительной депортации.

На судебный процесс над Варданяном реагируют не только латвийские депутаты. В феврале этого года об этом высказались украинцы и румыны. Депутат Европарламента от Румынии Кристина Терхеш из фракции Европейских консерваторов и реформаторов заявила, что преступления Варданяна выходят далеко за рамки Южного Кавказа.

CNN Prima News также подчеркивает, что, несмотря на попытки избежать санкций Евросоюза 6 лет назад, бывший глава армянских сепаратистов в так называемом «Нагорном Карабахе» теперь предстал перед судом в Азербайджане, и ему грозит пожизненное заключение.

В 2019 году группа депутатов Европарламента призвала ввести санкции против путинского олигарха. Три года спустя с таким же призывом выступили 46 членов Конгресса США.