В Москве назвали ядерную риторику Макрона угрозой в адрес России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ядерную риторику президента Франции Эмманюэля Макрона угрозой для России.

«Конечно, это угроза в адрес России. Если он (Макрон - прим. ТАСС) нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо готовиться к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза», - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в словах президента Франции Эммануэля Макрона появилась ядерная риторика.

«Это уже такая ядерная риторика, такая претензия на ядерное лидерство в Европе, то есть это очень и очень конфронтационно», - сказал Песков журналистам.

Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО.

Источники: ТАСС, РИА Новости