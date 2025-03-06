 В Москве назвали ядерную риторику Макрона угрозой в адрес России | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В Москве назвали ядерную риторику Макрона угрозой в адрес России

First News Media14:33 - Сегодня
В Москве назвали ядерную риторику Макрона угрозой в адрес России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ядерную риторику президента Франции Эмманюэля Макрона угрозой для России.

«Конечно, это угроза в адрес России. Если он (Макрон - прим. ТАСС) нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо готовиться к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза», - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в словах президента Франции Эммануэля Макрона появилась ядерная риторика.

«Это уже такая ядерная риторика, такая претензия на ядерное лидерство в Европе, то есть это очень и очень конфронтационно», - сказал Песков журналистам.

Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО.

Источники: ТАСС, РИА Новости

Поделиться:
175

Актуально

Повестка Президента

Газопровод Ыгдыр-Нахчыван: Стратегический шаг Азербайджана и Турции к укреплению ...

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 17° тепла

Политика

Представители партий, политологи и журналисты посещают освобожденные территории ...

Армения

Фонд Возрождения Карабаха и «AmCham Азербайджан» провели встречу на тему ...

В мире

СМИ: Белый дом планирует отменить временный правовой статус для украинских беженцев, что может привести к их депортации

Анкара готова рассмотреть отправку миротворцев в Украину

Армянский гражданский активист попросил политическое убежище у Президента Азербайджана

Лавров сравнил Макрона с Гитлером и Наполеоном

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Зеленский: Мы готовы работать под руководством Трампа для достижения мира

Трамп Зеленскому: У вас вообще есть костюм?

Переписки в Telegram станут платными

В Белом доме рассказали, что Трамп съел обед Зеленского

Последние новости

Генерал вооруженных сил Армении признался в суде, что воевал против Азербайджана

Сегодня, 15:52

Астана продолжит сотрудничество с ИКАО для расследования крушения борта AZAL

Сегодня, 15:46

Началось строительство паддока для Гран-при Азербайджана Формулы 1 нового сезона

Сегодня, 15:38

СМИ: Белый дом планирует отменить временный правовой статус для украинских беженцев, что может привести к их депортации

Сегодня, 15:35

Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Турцию - ФОТО

Сегодня, 15:33

Как выбрать выгодное такси в Баку: Анализ стоимости и времени ожидания – ФОТО

Сегодня, 15:10

Газопровод Ыгдыр-Нахчыван: Стратегический шаг Азербайджана и Турции к укреплению экономики и энергобезопасности региона

Сегодня, 15:06

Госпогранслужба Азербайджана перехватила дрон с героином

Сегодня, 15:02

Анкара готова рассмотреть отправку миротворцев в Украину

Сегодня, 15:00

Дорожная полиция призывает водителей, имеющих проблемы со здоровьем, воздерживаться от управления автомобилем

Сегодня, 14:50

Армянский гражданский активист попросил политическое убежище у Президента Азербайджана

Сегодня, 14:38

Лавров сравнил Макрона с Гитлером и Наполеоном

Сегодня, 14:36

Тегеран рассчитывает, что РФ учтет интересы Ирана при переговорах с США

Сегодня, 14:34

В Москве назвали ядерную риторику Макрона угрозой в адрес России

Сегодня, 14:33

Сын сотрудника посольства РФ в Азербайджане планировал устроить бойню в своей школе

Сегодня, 14:20

На трассе Баку-Губа ограничат движение - ПРИЧИНА

Сегодня, 14:13

В Латвии требуют сурового наказания для Рубена Варданяна

Сегодня, 14:12

В Азербайджане закрыли заправку из-за нарушений техники безопасности

Сегодня, 14:10

В Баку продолжается расследование инцидента с директором школы

Сегодня, 13:45

​Азербайджан будет экспортировать яйца в США

Сегодня, 13:35
Все новости
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС
1news TV

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Национальная служба гидрометеорологии в течение продолжительного времени предупреждала о том, что в Азербайджане может выпасть снег. И вот несколько дней назад25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55