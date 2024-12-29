Что посмотреть на выходных: Рекомендации от звёзд азербайджанского кино и театра - ФОТО - ВИДЕО

В Азербайджане наступают долгожданные новогодние праздники, и впереди целых семь дней выходных.

Для тех, кто планирует провести это время дома в уютной обстановке, у 1news.az есть интересная идея. Чтобы ваш отдых стал еще приятнее и ярче, мы подготовили подборку сериалов, которые рекомендуют звезды азербайджанского кино и театра. Эти истории способны увлечь, вдохновить и подарить вам незабываемые эмоции в праздничные дни.

Звезда азербайджанского театра и кино Санубар Искендерли не раз в своих интервью признавалась, что является большой поклонницей творчества Габриэля Гарсия Маркеса. Особое место в её сердце занимает культовый роман «Сто лет одиночества», который, по её словам, является как источником вдохновения, так и глубоких размышлений. Недавняя экранизация этого произведения от Netflix стала для неё настоящим событием, и актриса с особым теплом рекомендует этот сериал для просмотра, отмечая, что его атмосферная подача и детальная проработка сюжета способны увлечь зрителей и передать магию легендарного романа.

Сюжет: В городке Макондо семь поколений семьи Буэндиа идут навстречу любви, забвению и невозможности убежать как от прошлого, так и от судьбы.

Также народная артистка советует обратить внимание зрителей на азербайджанские сериалы, такие как «Vətəndaş A», «Alatava» и «Körpü» - отметим, что в проекте Алихана Раджабова «Alatava» одну из ролей сыграла Санубар Искендерли. Подчеркнем, что все три вышеуказанных сериала доступны для просмотра на официальном YouTube канале ITV по ссылке.

В целом же подборка рекомендованных Санубар Искендерли для просмотра в длинные выходные сериалов выглядит следующим образом:

- «Сто лет одиночества» - IMDb - 8,5/10

- «Задача трех тел» - IMDb - 7,5/10

- «Монстры: История братьев Менендес» - IMDb - 7,8/10

- «Vətəndaş A»

- «Alatava» - IMDb - 7,4/10

- «Неортодоксальная» - IMDb - 8,0/10

- «Опасный мир» (Халифат) - IMDb - 8,2/10

- «Ход королевы» - IMDb - 8,5/10

- «Корона» - IMDb - 8,6/10

Свой ТОП-10 для просмотра читателям 1news.az представил также известный азербайджанский актер и режиссер Кямран Агабалаев, который поделился множеством рекомендаций, каждая из которых имеет особое значение для него. В его подборке не только сериалы, но и художественные фильмы («Хроники Нарнии»), которые, по его мнению, являются обязательными к просмотру. К.Агабалаев отмечает, что каждый фильм или сериал в этой подборке имеет свой уникальный стиль, сюжетную линию и определенный подтекст, который заставляет зрителя задуматься - автор комментариев к тому или ином сериалу из нижеприведенной ТОП-10 сам Кямран Агабалаев.

- «Наш флаг означает смерть» - IMDb - 7,8/10

Сериал рассказывает историю становления легендарного пирата Стида Боннета. Однажды Боннету, выходцу из богатой английской семьи, вдруг наскучила жизнь аристократа, и он решил податься в пираты. Вольная жизнь флибустьера и грабёж кораблей, чего ещё желать? Комедийная история о «пирате-джентльмене», который сам не знает, что его ждёт впереди.

-«Дом дракона» - IMDb - 8,3/10

Приквел популярнейшего сериала «Игра престолов» просто не мог не найти отклика у аудитории, его ждали все поклонники предыдущего творения. Картина рассказывает историю о Таргариенах, королевском роде, приручившем драконов задолго до рождения Дейенерис.

-«Настоящий детектив» - IMDb - 8,9/10

Сериал рассказывает о работе детективов в разных штатах США, каждый сезон представляет отдельную историю.

- «Шерлок» - IMDb - 9,1/10

«Шерлок» всегда знаменовал собой начало года и потому был зрелищем праздничным вне зависимости от погоды на экране.

- «Хроники Нарнии» - IMDb - 6,9/10

«Хроники Нарнии» - это захватывающая серия книг, написанная К.С.Льюисом, которая переносит нас в магическую вселенную, где животные разговаривают, магия витает в воздухе, а зло всегда грозит захватить власть.

- «Гримм» - IMDb - 7,9/10

Фэнтези, частично основанное на сказках братьев Гримм, держало зрителей у экранов шесть сезонов. «Гримм» цеплял разнообразием: сценаристы умело пугали зрителя, выжимали слезу, заставляли следить за уликами и порой смеяться.

- «Декстер» - IMDb - 8,6/10

Пока везунчики находят под ёлками подарки, их менее удачливым собратьям достаются отрезанные конечности. Но очередной маньяк интересен Декстеру не только своим оригинальным почерком.

- «Очень странные дела» - IMDb - 8,7/10

Серия «Рождественские огни» могла бы стать очень милой. Джойс, например, здесь украшает дом гирляндами… Вот только нужны они не для создания духа Рождества, а, чтобы установить контакт с пропавшим сыном.

- «Хэппи» - IMDb - 8,1/10

Главный герой - бывший полицейский и очень недружелюбный человек, который проиграл в схватке с зелёным змием. Однажды в жизнь этого циничного мизантропа приходит… голубой крылатый единорог по имени Хэппи. Уже интересно!

- «Рождественская песнь» - IMDb - 7,3/10

В очередную рождественскую ночь к Скруджу поочередно приходят три духа: из прошлого, настоящего и будущего. Богач вспомнит, каким он был в детстве и что превратило его из доброго ребенка в мрачного скрягу. А также поймет, насколько печально закончится его жизнь, если он не изменится. Но, возможно, еще не поздно всё исправить.

Готовящийся к презентации второго сезона нашумевшего сериала «Əqrəb mövsümü» актер и сценарист Азер Айдемир первым делом из сериальных новинок советует читателям 1news.az посмотреть британский шпионский триллер «Черные голуби» (IMDb - 7,3/10), рассказывая о котором, отмечает следующее: «Невероятная игра Бен Уишоу. Ради просто его игры стоит смотреть. Ещё это сериал для тех, кто соскучился по реально английскому драйву, английскому пофигизму. Такой шпионский, комедийный, классный и, самое главное, стильный, очень модный триллер».

«Ну, что меня потрясло реально – это режиссерская работа Бена Стиллера «Разделение» (IMDb - 8,7/10). Я бы назвал этот проект лучшим сериалом последнего пятилетия, крутой сериал. Всем советую вообще, кто любит философию обыденности, кто любит размышлять о серой жизни и серой массе. Те, кто хочет выделиться из толпы, но никак не может, посмотрите обязательно этот сериал», - продолжает А.Айдемир, отмечая, что ждет не дождется второго сезона проекта, премьера которого запланирована на январь 2025 года.

Сюжет: Руководство компании Lumon Industries придумало новый способ контролировать повседневную деятельность своих сотрудников - «процедуру разделения», отделяющую рабочие воспоминания от обычных. Марк соглашается на процедуру, но вскоре начинает сомневаться в правильности своего выбора.

Делясь впечатлениями о просмотренных за последнее время сериалах, актер подчеркивает, что его очень сильно удивил проект «Черная материя» (IMDb - 7,7/10): «Этот сериал для любителей эзотерики, наверное, в первую очередь. И для людей, которые тоже размышляют, что если... А что, если у меня была бы другая жизнь и другая судьба? «Чёрная материя», на самом деле, в этом плане успокаивает человека и уносит в невероятные приключения разных судеб. И человек задумывается над своей, в том числе. Это проект, после которого реально неделю можно о нём думать, так что советую».

Советует Азер Айдемир и сериал «Помешательство»: «Это для тех, кто любит теорию заговора, теорию того, что «большой брат» всегда смотрит, и теорию того, что мир управляется на самом деле разными людьми, то есть, группой людей, а не правительствами, своеобразными заговорщиками. Интересная сюжетная линия, каждая серия с необычной развязкой. Финал можно и додумывать».

Сюжет: После того, как обозреватель СМИ натыкается на труп в лесу, он оказывается обвиненным в убийстве известного белого супремасиста.

2024 год стал для актрисы Гюнеш Тегин годом большого успеха, благодаря её главной роли в сериале «Vətəndaş A». Этот проект, снятый по мотивам пьесы выдающегося азербайджанского драматурга Джафара Джаббарлы, принес актрисе признание и высокую оценку как зрителей, так и критиков.

В своей роли она продемонстрировала глубокое мастерство и эмоциональную выразительность, что сделало её исполнение одним из самых ярких в её карьере - Гюнеш Тегин советует именно этот проект всем, кто ещё не успел его посмотреть, отмечая следующее:

«Из сериалов рекомендую «Vətəndaş A», снятый режиссером Элвинон Рустамзаде. Очень поучительная и нравственная картина про наши дни и проблемы. А из фильмов - новогодную историю «Yoxdu bele söhbət» (IMDb - 8,1/10), режиссером которого является Руфат Гасанов. Это история про двух молодых людей, которые остаются запертыми в торговом центре в новогоднюю ночь, где они общаются, узнают и соглашаются с собой и своими действиями. Интересный фильм».

Сюжет: В фильме «Yoxdu bele söhbət», рассказывается о знакомстве двух музыкантов-любителей с бабушкой и внучкой Тамиллой и Сарой, ставшем причиной неожиданных приключений. Под сомнение ставится все происходящее вокруг: и случайные происшествия, и случаи, которые могут произойти только в результате чуда.

Актриса Севиндж Алиева, которая стала продюсером «Vətəndaş A», рекомендует этот проект для просмотра всем, кто ценит качественную драму и социально значимые темы. В комментарии 1news.az C.Алиева отмечает, что, несмотря на то, что сериал основан на классической пьесе Джафара Джаббарлы, ему удалось прекрасно адаптировать историю под современные реалии и проблемы.

Севиндж Алиева подчеркнула, что классика всегда актуальна, и важно уметь правильно передать её суть в контексте сегодняшнего дня: «В «Vətəndaş A» не только сохранены все важнейшие элементы оригинала, но и привнесены новые акценты, которые делают сериал доступным и близким для зрителей. Сюжет затрагивает важные социальные и человеческие вопросы, что делает сериал особенно актуальным в нынешнее время».

Продюсер также отмечает, что рада тому, что сериал смог не только привлечь внимание зрителей, но и вызвать обсуждения в обществе, поднимая важные вопросы.

Сюжет: Алмаз - учитель истории, назначенная на работу в удаленную горную деревню, прибыв в которую, сталкивается с нарушениями закона и произволом в школе, а также в самой деревне. Учительница начинает борьбу за права женщин и в целом против несправедливости.

Актриса и продюсер Оксана Расулова всегда была приверженцем кинематографа, отражающего реальную жизнь – в комментарии 1news.az О.Расулова рассказала, что ее привлекают проекты, основанные на реальных событиях, ведь такие фильмы и сериалы несут особую эмоциональную глубину и, по ее словам, такие истории не только увлекают, но и заставляют задуматься.

«Предпочитаю смотреть сериалы, основанные на реальных событиях. Такие истории мне интереснее, и я люблю их оценивать. После просмотра обязательно ищу документальный фильм по этой теме, чтобы сравнить и узнать больше. Одним из последних сериалов, который я посмотрела, был «Монстры: История братьев Менендес», оставивший довольно жуткое и одновременно сильное впечатление», - отмечает Оксана Расулова, советуя также для сравнения в обязательном порядке посмотреть и документальный фильм «Братья Менендес» (IMDb - 7,0/10).

По словам О.Расуловой, судьба братьев Менендес открывается именно в документальном фильме: «Почему его нужно посмотреть? Считаю, что этот фильм и сериал следует посмотреть родителям, особенно родителям сыновей – о том, как нельзя поступать, как нельзя травмировать ребёнка, как в детстве нужно больше времени отдавать ребёнку, нежели чему-то другому. Зрители будут в шоке от того, что вообще происходит на свете и какие бывают родители, что они делают со своими детьми. Я сама мама сына, и на меня очень плохо и эмоционально повлияла эта экранизированная Netflix история, у которой плачевные последствия».

Актриса отмечает, что в «Монстры» одну из главных ролей сыграл ее любимый актер Хавьер Бардем: «С ролью он справился на отлично. Посмотрите и вы будете шокированы.

Сюжет: Второй сезон американского биографического криминального сериала-антологии «Монстры», созданного Райаном Мерфи и Иэном Бреннаном для Netflix. В центре сюжета этого сезона - убийство Хосе и Китти Менендес в 1989 году, совершенное их сыновьями Лайлом и Эриком.

Актёр театра и кино Зия Ага предлагает читателям 1news.az внести разнообразие в новогодний просмотр, рекомендуя два сериала, которые выделяются своей оригинальностью и отличаются от привычного праздничного контента. По его мнению, Новый год - это не повод ограничивать себя исключительно тематикой праздника.

«Сериалы «Терапия» (IMDb - 8,1/10) и «Человек против пчелы» (IMDb - 6,7/10) - это проекты, которые реально позитивно повлияют на ваше душевное состояние. С драматургической точки зрения очень интересный материл, он не напрягает и смотрится легко. Вы настроитесь на позитив, просмотрев эти проекты. Они идеально подойдут тем, кто ищет позитивное настроение, но при этом хочет избежать банального праздничного контента», - отмечает Зия Ага.

Сюжет: Терапевт Джимми после личной трагедии начинает говорить своим пациентам то, что на самом деле о них думает. Неожиданным образом его резкие комментарии меняют не только их жизни, но и его собственную.

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