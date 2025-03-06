РФ назначит представителя для переговоров по Украине после США

Россия ожидает назначения представителя Соединенных Штатов Америки для переговоров по Украине, вслед за этим и Москва назначит своего представителя.

Об этом в четверг, 6 марта, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как отметила дипломат, в настоящее время происходит поднастройка российско-американских контактов, которые были прерваны предыдущей администрацией США, во главе которой стоял бывший американский президент Джо Байден.

Источник: ТАСС