Эрдоган: «Да сделает Всевышний постоянным наше единство и братство с нашим дорогим Азербайджаном» - ВИДЕО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился публикацией с кадрами встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Да сделает Всевышний постоянным наше единство, солидарность, любовь и братство с нашим дорогим Азербайджаном», - написал Эрдоган в своих аккаунтах в соцсетях.

Глава Азербайджанского государства в ходе рабочего визита в Турцию провел с турецким коллегой встречу один на один, затем лидеры в формате видеосвязи приняли участие в церемонии открытия газопровода Ыгдыр-Нахчыван.

Президенты Азербайджана и Турции также приняли участие в ифтаре в Анкаре.