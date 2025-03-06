На заседании суда по делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в преступлениях против Азербайджана, начался этап изучения документов - ФОТО

6 марта продолжился судебный процесс по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давита Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти или насильственное удержание власти и др.

Как сообщает Trend, на судебном заседании, состоявшемся в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева, с участием судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком, а также адвокатами.

В суде начался этап изучения документов.

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