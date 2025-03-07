Шахматная академия «Сабах» провела турнир Sabah Chess Cup - ФОТО
В честь своей первой годовщины Шахматная академия «Сабах» провела турнир по быстрым шахматам Sabah Chess Cup.
В церемонии открытия соревнований приняли участие министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики Фарид Гаибов, президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов, вице-президент Фаиг Гасанов, основатель компании Bridge Group Ягуб Гусейнов, CEO компаний Фарид Искендеров, а также руководство Шахматной академии «Сабах».
В турнире приняли участие чемпионы страны по шахматам Рауф Мамедов и Гюнай Мамедзаде, а также члены национальной сборной Ниджат Абасов, Говхар Бейдуллаева, чемпион Европы Гадир Гусейнов и другие.
Победителем турнира, который прошел в захватывающей борьбе, стал Ниджат Абасов, набравший наибольшее количество очков.
Шахматисты, отличившиеся в различных номинациях, были награждены дипломами и денежными премиями.