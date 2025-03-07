Трамп предложил Хаменеи заключить сделку по ядерной программе Ирана

Президент США Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с предложением о переговорах по ядерной программе исламской республики.

«Я отправил в четверг письмо иранскому лидеру, предпочел бы заключить сделку с Ираном», - сказал он в интервью телеканалу Fox Business.

Трамп повторил, что «Иран не должен получить ядерное оружие». Он выразил надежду, что Тегеран пойдет на переговоры с Вашингтоном.

Источник: ТАСС