 Фархад Мамедов: Европейская оборонный саммит – что это может быть и «с чем это есть»? | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Фархад Мамедов: Европейская оборонный саммит – что это может быть и «с чем это есть»?

First News Media10:05 - Сегодня
Фархад Мамедов: Европейская оборонный саммит – что это может быть и «с чем это есть»?

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов
Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова

После провала встречи президентов США и Украины в Лондоне прошел экстренный саммит некоторых лидеров стран ЕС, с участием премьер-министра Великобритании и Канады, генсека НАТО, руководства ЕС и главы МИД Турции.

Я специально отметил участников, так как саммит назывался Европейский оборонный саммит (ЕОС), то есть организатор встречи, в данном случае Великобритания, именно этот список участников считает Европой…

Сперва зададимся риторическим вопросом – а состоялся бы ЕОС в случае успешной встречи Трампа с Зеленским?! У меня устойчивое впечатление, что лидеры ЕС до последнего не желали формировать что-то у себя на континенте без участия США и тратить на это свои ресурсы.

Однако поведение президента США не оставляет места для стран Европы, и они должны действовать. Сразу же пошли заявления о выделении сотен миллиардов на перевооружение стран ЕС, Макрон объявил, что собирается менять стратегию ядерного сдерживания от национального до общеевропейского.

Главный вопрос – куда пойдут финансы на перевооружение? В США или же останутся на континенте? Собирается ли Европа параллельно с НАТО или же внутри НАТО формировать свои вооруженные силы с отдельным командованием?

Вопросов очень много… Ответов почти нет…Европейская действительность такова, что диапазон действий очень широкий: от создания полноценного военного блока со стороны группы стран ЕС до безрезультатных дискуссий в болоте Брюссельской бюрократии. Пример Европейского политического сообщества без США, Канады, России и Беларуси очень даже показательный…

Ясно одно – движуха началась…

На сегодня Европе нужна определенность по Украине:

- участие Европы за столом переговоров;
- повышение уровня сопротивляемости Киева как в отношении Москвы, так и перед Вашингтоном;
- принципиальная поддержка Зеленского или же его «слив» в период переговоров с США;
- гарантии США европейским странам, которые собираются гарантировать безопасность той части Украины, которая будет под контролем Киева на момент перемирия.

А как быть нам на Южном Кавказе?

ЕС за последние два года пытался реализовывать геополитические инициативы на Южном Кавказе. В результате:

- миссия ЕС в Армении, военная поддержка Армении через Европейский фонд мира, проевропейское общественное мнение;

- отсутствие отношений с правительством Грузии и стратегии по выстраиванию отношений;

- двоякое отношение с Азербайджаном. В Баку с недоверием относятся к геополитическим инициативам ЕС в регионе, однако продолжают прагматичное сотрудничество с отдельными странами ЕС и по сферам, где есть стратегический интерес.

Очень многое будет зависеть от того, какой состав будет в возможном европейском военном блоке… Насколько будут сильны позиции Франции и будет ли участие Турции… Какова будет позиция европейского военного блока в отношении ареала ответственности, то есть, на какие страны будет распространяться зонтик безопасности… Хотя европейцам самим зонтик может понадобиться…

Страны региона по-разному подходят к этому процессу:

- Азербайджан имеет военный союз с Турцией, стратегическое партнерство с Израилем и Пакистаном, союзническое взаимодействие с Россией, а также союзнические отношения с Казахстаном и Узбекистаном, где также присутствует тема безопасности.

- Армения все еще член ОДКБ, военно-политический союзник России с военной базой в стране, однако получающей военную помощь из Европы, Франции, США и Индии. Также позиция Ирана для Армении имеет большое значение.

- Грузия официально стремится в НАТО и ЕС, однако заморозила свой путь на Запад.

Консультации президентов Азербайджана и Турции в Анкаре очень важны в этом контексте, так как Турция участвует в этих процессах физически.

Можно с уверенностью сказать, что Азербайджан и Грузия не проявят интереса к возможному военному блоку. В Армении интерес проявят, но вступать не получится, нет ни возможностей, ни воли.

Источник: @mneniyefm

Поделиться:
267

Актуально

Общество

Какой будет погода в Баку в Международный женский день?

Политика

Милли Меджлис поздравил Мехрибан Алиеву с Международным женским днем – 8 Марта

Lifestyle

Художница Айдан Набизаде: Я изобрела новую технологию в живописи - ФОТО

Мнение

АДВОКАТ НА СВЯЗИ. Когда не стоит уходить с работы по собственному желанию?

Политика

Джейхун Байрамов посетит Казахстан

Милли Меджлис поздравил Мехрибан Алиеву с Международным женским днем – 8 Марта

В Азербайджане повышается возрастной ценз на приобретение гражданского огнестрельного оружия

Милли Меджлис одобрил присоединение Азербайджана к D-8

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Хикмет Гаджиев встретился с послом Литвы в Азербайджане

Обсуждены текущая ситуация и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ООН

Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили двустороннее сотрудничество

Азиатская парламентская ассамблея поддержала призыв к диалогу по возвращению в Западный Азербайджан - Община

Последние новости

Джейхун Байрамов посетит Казахстан

Сегодня, 15:45

Казахстан планирует сократить прокачку нефти через инфраструктуру КТК

Сегодня, 15:35

В Баку пропала 78-летняя женщина, страдающая деменцией – ФОТО

Сегодня, 15:30

Эрдоган: Турция ожидает возобновления переговоров о членстве в ЕС

Сегодня, 15:25

Депутат заявил о массовых махинациях на АЗС в Азербайджане

Сегодня, 15:20

Шахматная академия «Сабах» провела турнир Sabah Chess Cup - ФОТО

Сегодня, 15:15

Турция рассчитывает на участие в оборонных инициативах Евросоюза

Сегодня, 15:06

Фаик Агаев глазами ИИ: Новый клип народного артиста – ВИДЕО

Сегодня, 15:05

Руководство AzerGold и Госагентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов провело проверку нерудных месторождений - ФОТО

Сегодня, 15:00

Обзор смартфона HONOR Magic7 Pro

Сегодня, 14:58

Песков: РФ может принять ответные меры на милитаризацию ЕС

Сегодня, 14:51

Кремль: Стамбульские соглашения могут стать базой для переговоров по Украине

Сегодня, 14:39

Открыта регистрация маршалов на Гран-при Формулы-1 Qatar Airways Азербайджан-2025

Сегодня, 14:36

Гаджеты, которые вдохновляют: идеальные подарки Xiaomi к 8 Марта

Сегодня, 14:30

Азербайджан запретил онлайн-продажу оружия: До 10 лет тюрьмы за нарушение

Сегодня, 14:18

В Баку загорелся автомобиль - ВИДЕО

Сегодня, 14:11

Свет без ламп накаливания: Азербайджан вводит поэтапный запрет

Сегодня, 14:09

Милли Меджлис поздравил Мехрибан Алиеву с Международным женским днем – 8 Марта

Сегодня, 14:08

Армия Сирии взяла под контроль Латакию

Сегодня, 14:06

От 100 до 800 манатов: Новые штрафы за нарушения воинского учета в Азербайджане

Сегодня, 13:35
Все новости
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС
1news TV

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Национальная служба гидрометеорологии в течение продолжительного времени предупреждала о том, что в Азербайджане может выпасть снег. И вот несколько дней назад25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55