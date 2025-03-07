Фархад Мамедов: Европейская оборонный саммит – что это может быть и «с чем это есть»?

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова

После провала встречи президентов США и Украины в Лондоне прошел экстренный саммит некоторых лидеров стран ЕС, с участием премьер-министра Великобритании и Канады, генсека НАТО, руководства ЕС и главы МИД Турции.

Я специально отметил участников, так как саммит назывался Европейский оборонный саммит (ЕОС), то есть организатор встречи, в данном случае Великобритания, именно этот список участников считает Европой…

Сперва зададимся риторическим вопросом – а состоялся бы ЕОС в случае успешной встречи Трампа с Зеленским?! У меня устойчивое впечатление, что лидеры ЕС до последнего не желали формировать что-то у себя на континенте без участия США и тратить на это свои ресурсы.

Однако поведение президента США не оставляет места для стран Европы, и они должны действовать. Сразу же пошли заявления о выделении сотен миллиардов на перевооружение стран ЕС, Макрон объявил, что собирается менять стратегию ядерного сдерживания от национального до общеевропейского.

Главный вопрос – куда пойдут финансы на перевооружение? В США или же останутся на континенте? Собирается ли Европа параллельно с НАТО или же внутри НАТО формировать свои вооруженные силы с отдельным командованием?

Вопросов очень много… Ответов почти нет…Европейская действительность такова, что диапазон действий очень широкий: от создания полноценного военного блока со стороны группы стран ЕС до безрезультатных дискуссий в болоте Брюссельской бюрократии. Пример Европейского политического сообщества без США, Канады, России и Беларуси очень даже показательный…

Ясно одно – движуха началась…

На сегодня Европе нужна определенность по Украине:

- участие Европы за столом переговоров;

- повышение уровня сопротивляемости Киева как в отношении Москвы, так и перед Вашингтоном;

- принципиальная поддержка Зеленского или же его «слив» в период переговоров с США;

- гарантии США европейским странам, которые собираются гарантировать безопасность той части Украины, которая будет под контролем Киева на момент перемирия.

А как быть нам на Южном Кавказе?

ЕС за последние два года пытался реализовывать геополитические инициативы на Южном Кавказе. В результате:

- миссия ЕС в Армении, военная поддержка Армении через Европейский фонд мира, проевропейское общественное мнение;

- отсутствие отношений с правительством Грузии и стратегии по выстраиванию отношений;

- двоякое отношение с Азербайджаном. В Баку с недоверием относятся к геополитическим инициативам ЕС в регионе, однако продолжают прагматичное сотрудничество с отдельными странами ЕС и по сферам, где есть стратегический интерес.

Очень многое будет зависеть от того, какой состав будет в возможном европейском военном блоке… Насколько будут сильны позиции Франции и будет ли участие Турции… Какова будет позиция европейского военного блока в отношении ареала ответственности, то есть, на какие страны будет распространяться зонтик безопасности… Хотя европейцам самим зонтик может понадобиться…

Страны региона по-разному подходят к этому процессу:

- Азербайджан имеет военный союз с Турцией, стратегическое партнерство с Израилем и Пакистаном, союзническое взаимодействие с Россией, а также союзнические отношения с Казахстаном и Узбекистаном, где также присутствует тема безопасности.

- Армения все еще член ОДКБ, военно-политический союзник России с военной базой в стране, однако получающей военную помощь из Европы, Франции, США и Индии. Также позиция Ирана для Армении имеет большое значение.

- Грузия официально стремится в НАТО и ЕС, однако заморозила свой путь на Запад.

Консультации президентов Азербайджана и Турции в Анкаре очень важны в этом контексте, так как Турция участвует в этих процессах физически.

Можно с уверенностью сказать, что Азербайджан и Грузия не проявят интереса к возможному военному блоку. В Армении интерес проявят, но вступать не получится, нет ни возможностей, ни воли.

Источник: @mneniyefm