Трамп заявил, что верит, что Путин хочет завершить войну

Президент США Дональд Трамп продолжает верить, что российский диктатор Владимир Путин хочет завершить войну против Украины.

Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами.

У американского лидера спросили, верит ли он в желание российского диктатора Владимира Путина завершить войну после того, как Россия нанесла массированный удар по Украине.

"Я верю, я верю. Они отчаянно бомбят Украину, но мне сложнее иметь дело с Украиной (чем с РФ, - ред.), у них нет карт", - ответил Трамп.

Также журналисты задали президенту США вопрос о том, не считает ли он, что Путин пользуется приостановкой военной помощи Украине от США.

"Путин делает то, что каждый делал бы на его месте. Он хочет это (войну - ред.) завершить и урегулировать. Он бомбит их (украинцев - ред.) жестче, чем раньше. Наверное, любой на его месте делал бы то же самое прямо сейчас. Он хочет, чтобы это завершилось", - добавил президент США.