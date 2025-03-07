США намерены закрыть дюжину консульств по всему миру

Госдеп разработал план по закрытию дюжины консульств США и увольнению множества иностранных сотрудников в своих миссиях по всему миру, что может негативно сказаться на сборе разведданных и отношениях Штатов с зарубежьем, сообщает издание New York Times со ссылкой на американских чиновников.

«Высокопоставленные чиновники госдепартамента разработали планы по закрытию дюжины консульств за рубежом к этому лету и рассматривают возможность закрытия еще многих миссий, что может нанести удар по усилиям правительства США по налаживанию партнерских отношений и сбору разведывательной информации», - пишет издание.

Отмечается, что США также планируют уволить многих местных граждан, которые работают в сотнях его миссий по всему миру. По данным New York Times, эти сотрудники составляют две трети рабочей силы ведомства и формируют основу знаний американских дипломатов об их среде во многих странах.

По словам двух анонимных американских чиновников, усилия по сокращению дипломатических должностей и зарубежного персонала являются частью внутренней кампании по сокращению бюджета госдепартамента, который может достичь 20%.