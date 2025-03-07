Милли Меджлис принял ежегодный доклад омбудсмена за 2024 год

Милли Меджлис принял ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана о защите прав человека в стране в 2024 году.

Как сообщает Report, доклад в законодательном органе представила омбудсмен Сабина Алиева.

Она отметила, что в прошлом году в офис омбудсмена поступило 29 371 обращение:

«Обращения были изучены, проведены расследования, направлены в государственные органы с целью решения проблем и сложностей, с которыми сталкиваются граждане. Кроме этого, приняты необходимые меры по восстановлению нарушенных прав граждан, а также представлены предложения и рекомендации уполномоченным государственным органам с целью эффективного обеспечения и надежной защиты прав человека».

После обсуждений доклад был вынесен на голосование и принят со стороны Милли Меджлиса.