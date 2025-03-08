На каких улицах Баку 8 марта наблюдаются транспортные заторы? - ФОТО

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили в центре, в настоящее время затруднено движение транспорта на:

1) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

2) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде, в направлении улицы Ахмеда Раджабли;

3) проспекте Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении транспортной развязки "Азнефть";

4) проспекте Нефтчиляр, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

5) улице Ниязи, в направлении транспортной развязки "Азнефть";

6) Тбилисском проспекте, от пересечения с улицей Измир, в направлении станции метро "20 Января";

7) улице Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

8) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

9) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении кольцевой развязки "Хырдалан";

10) улице 28 Мая, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;

11) улице Юсифа Сафарова, в направлении центра столицы;

12) улице Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

13) улице Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

14) улице Диляры Алиевой, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;

15) улице Шамси Бадалбейли, от Зимнего парка в направлении Центрального банка;

16) проспекте Бюльбюля, напротив станции метро "Сахиль";

17) улице Самеда Вургуна, от пересечения с улицей Льва Толстого в направлении проспекта Нефтчиляр;

18) проспекте Азадлыг, от пересечения с улицей Салатын Аскеровой до пересечения с улицей Диляры Алиевой;

19) улице Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

20) проспекте Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

21) улице Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

22) бинагадинском шоссе, от станции метро "Азадлыг проспекти" в направлении поселка Бинагади;

23) бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

24) улице Мехди Гусейна, в направлении станции метро "Ичеришехер".