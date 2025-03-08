На каких улицах Баку 8 марта наблюдаются транспортные заторы? - ФОТО
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили в центре, в настоящее время затруднено движение транспорта на:
1) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
2) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде, в направлении улицы Ахмеда Раджабли;
3) проспекте Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении транспортной развязки "Азнефть";
4) проспекте Нефтчиляр, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
5) улице Ниязи, в направлении транспортной развязки "Азнефть";
6) Тбилисском проспекте, от пересечения с улицей Измир, в направлении станции метро "20 Января";
7) улице Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
8) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
9) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении кольцевой развязки "Хырдалан";
10) улице 28 Мая, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;
11) улице Юсифа Сафарова, в направлении центра столицы;
12) улице Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
13) улице Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
14) улице Диляры Алиевой, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;
15) улице Шамси Бадалбейли, от Зимнего парка в направлении Центрального банка;
16) проспекте Бюльбюля, напротив станции метро "Сахиль";
17) улице Самеда Вургуна, от пересечения с улицей Льва Толстого в направлении проспекта Нефтчиляр;
18) проспекте Азадлыг, от пересечения с улицей Салатын Аскеровой до пересечения с улицей Диляры Алиевой;
19) улице Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";
20) проспекте Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
21) улице Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
22) бинагадинском шоссе, от станции метро "Азадлыг проспекти" в направлении поселка Бинагади;
23) бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
24) улице Мехди Гусейна, в направлении станции метро "Ичеришехер".