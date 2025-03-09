Число погибших в результате наводнения в Аргентине выросло до 13 - ОБНОВЛЕНО

По меньшей мере 13 человек погибли в результате наводнения на юге аргентинской провинции Буэнос-Айрес, пропавшими числятся как минимум два ребенка.

Об этом сообщила газета La Nación со ссылкой на местные власти.

2025/03/08 09:00

По меньшей мере шесть человек погибли в результате наводнения на юге аргентинской провинции Буэнос-Айрес, более 1 тыс. человек были эвакуированы.

Об этом сообщил в соцсети Х мэр города Баия-Бланка Федерико Сусбьельес.

"К настоящему моменту в Баии-Бланке были эвакуированы 375 человек, более 800 - в пригороде Хенераль-Даниэль-Серри. Число погибших достигло шести, и не исключено, что число жертв может быть больше, учитывая масштаб случившегося", - отметил он.

По словам мэра, в пострадавших населенных пунктах выпало 300 мм осадков. К устранению последствий разгула стихии привлечены провинциальные и федеральные силы.