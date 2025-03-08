В США взрыв корабля Starship нарушил около 240 авиарейсов - ВИДЕО
В США в результате взрыва космического корабля Starship были нарушены около 240 авиарейсов.
Об этом сообщает Reuters.
«Взрыв космического корабля SpaceX Starship нарушил около 240 полетов, а из-за проблем с космическим мусором более двух десятков самолетов были вынуждены изменить маршрут полета», — говорится в публикации.
Инцидент привел к 171 задержке вылета, 28 рейсов были перенаправлены.
Накануне пресс-служба SpaceX в социальной сети X сообщила, что восьмой запуск корабля Starship закончился провалом, несмотря на успешное возвращение на стартовый стол первой ступени ракеты.
В компании подтвердили, что потеряли связь с кораблем.
На кадрах, опубликованных в социальных сетях, было видно, как обломки корабля Starship массово горели в верхних слоях атмосферы, похожие на метеоритный дождь.
Источник: Gazeta.ru