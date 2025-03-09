Госфонд соцзащиты опубликовал заявление в связи с ДТП с участием своего сотрудника

Государственный фонд социальной защиты населения (ГФСЗН) распространил сообщение о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с участием директора Шеки-Загатальского регионального отделения №3 ведомства Турана Асадова.

Как передает Oxu.Az, инцидент произошел, когда Т.Асадов возвращался с ифтара в Шекинском районе.

Он сбил Натига Гасанова, стоявшего на неосвещаемом участке автомобильной дороги у села Гюллюк Гахского района.

"Сразу после происшествия Т.Асадов доставил пострадавшего в Загатальский районный диагностический центр. Однако с сожалением сообщаем, что, несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался. В настоящее время правоохранительные органы проводят соответствующее расследование и предоставят дополнительную информацию", - говорится в информации.