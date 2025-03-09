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Начальник Загатальского филиала ГФСЗН подозревается в смертельном ДТП

First News Media00:45 - Сегодня
Начальник Загатальского филиала ГФСЗН подозревается в смертельном ДТП

В селе Лякит Гахского района 53-летний пешеход скончался в ДТП.

Как сообщает Report, автомобиль сбил жителя Баку Натига Гасанова, когда он переходил дорогу. Водитель доставил пострадавшего мужчину в Загатальскую районную центральную больницу, однако врачи констатировали смерть пешехода.

По предварительным данным, за рулем транспортного средства находился начальник Загатальского районного отдела Государственного фонда социальной защиты Туран Асадов.

В связи с фактом ведется расследование.

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