В Азербайджане прошли выпускные экзамены для учащихся XI классов - ОБНОВЛЕНО

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел выпускной экзамен для учащихся 11-х классов.

Как сообщает Report, в экзамене планировалось участие 58 732 учеников.

В городах и районах, где проводился экзамен, было задействовано 255 экзаменационных зданий и 4430 экзаменационных залов. Для организации процесса привлечены 255 главных экзаменационных руководителей, 721 экзаменационный руководитель, 5523 наблюдателя, 773 сотрудника охраны, а также 255 представителей зданий.

В экзамене приняли участие 70 абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья (незрячие, с детским церебральным параличом, с нарушениями слуха и другие). Для их удобства были выделены специальные залы, а абитуриентам с полной потерей зрения (81–100%) предоставлены индивидуальные наблюдатели. Кроме того, для учащихся с ограниченной подвижностью созданы условия для передвижения по зданию и залу.

Сегодня в 15:00 на YouTube-канале Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) состоится прямая трансляция, в ходе которой ответственные сотрудники и эксперты Центра разъяснят использованные на экзамене тестовые задания. Также будут представлены правильные ответы на закрытые и кодируемые открытые вопросы. Абитуриенты смогут задать интересующие их вопросы в комментариях к трансляции.

С 10 марта в ГЭЦ начнётся обработка экзаменационных протоколов и ответных листов.

Согласно предварительной информации, трое участников были удалены с экзамена за использование мобильных телефонов. Один наблюдатель отстранён за попытку оказания помощи экзаменуемым. По данным случаям ведётся расследование.

Поскольку проверка письменных открытых заданий требует времени, результаты экзамена планируется объявить в течение ближайших шести недель.

Все участники экзамена, а также их родители, учителя и эксперты смогут скачать электронную версию (PDF) с разъяснением всех тестовых заданий после завершения прямой трансляции на страницах ГЭЦ в социальных сетях.

09:00

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет выпускной экзамен для учащихся 11-х классов.

Как сообщает Report, в экзамене планируется участие 58 732 учеников.

Так, экзамен будет проводиться в Гарадагском, Бинагадинском, Хатаинском, Сураханском, Пираллахинском, Ясамальском районах города Баку, Абшероне (II часть), Сумгайыте (II часть), Нахчыванской АР, Гяндже (II часть), Мингячевире, Самухе, Гёйгёле, Дашкесане, Агстафе, Газахе, Товузе, Сабирабаде, Саатлы, Имишли, Билясуваре, Уджаре, Исмаиллы, Агсу, Зардабе, Масаллы, Астаре, Лерике, Агджабеди, Бейлагане, Физули, Гахе, Балакяне, Загатале, Губе, Хызы, Гусаре, Зангилане (средняя школа села Агалы), Джебраиле (школа имени М.Мехтизаде).

В Баку 9 марта экзамен также сдают учащиеся специальных школ (интернатов, школ в исправительных учреждениях), школ с грузинским языком обучения, военных лицеев имени Г.Алиева и Дж.Нахчыванского.

Экзамен начинается в 11:00, пропускной режим завершится за 15 минут до начала экзамена – в 10:45. После этого участники в здание экзамена не допускаются.

Учащиеся должны принести на экзамен следующие документы:

- Пропускной лист на экзамен;

- Оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) граждане Азербайджанской Республики (включая участников младше 16 лет) – удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства – разрешение на проживание, выданное Государственной миграционной службой, а иностранные граждане, получившие статус беженца, и члены их семей – удостоверение беженца;

- Участники без фотографии в удостоверении личности должны предоставить, помимо других документов, справку с фотографией, выданную учебным заведением (на справку наклеивается фотография участника размером 3x4см и заверяется печатью). Учащиеся могут скачать справку для выпускного экзамена, которая должна быть выдана учебным заведением, с сайта ГЭЦ.