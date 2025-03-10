Глава комитета: Наша борьба по вопросу Западного Азербайджана должна продолжаться не только в географической, но и в идеологической плоскости

Исторические вопросы не укладываются в какие-либо географические и политические рамки. Вопрос Западного Азербайджана простирается до Иревана и там же должен быть решен.

Подобный подход является важной концепцией, заключающей в себе историческую необходимость и глубокие следы истории человечества. Главной целью любой национальной борьбы является не только расширение границ государства, но и сохранение генетических кодов, материального и культурного наследия народа и передача их будущим поколениям. Это не просто восстановление справедливости, но и шаги, предпринимаемые нашим народом для защиты и поддержания своего существования. В этом плане вопрос Западного Азербайджана представляет особое значение. Решение этого вопроса связано не только с возвращением на наши территории, но и с обеспечением прав нашего народа в этих местах. Этот подход играет ключевую роль в обеспечении независимости и суверенитета азербайджанского народа.

Об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека Захид Орудж в ходе своего выступления на общественных слушаниях на тему «Роль НПО в процессе возвращения в Западный Азербайджан», проходящих 10 марта в парламенте.

Подчеркнув важность того, чтобы каждая информация была реальной, правдивой и соответствовала национальной идентичности, глава комитета сказал: «Мы можем добиться успеха в защите культурного наследия народа только посредством передачи будущим поколениям истинных, ценных и духовных богатств. В этом плане борьба нашей страны в контексте вопроса Западного Азербайджана является не просто территориальным вопросом, а шагом, направленным на защиту народом своей идентичности и восстановление прав и справедливости. Мы должны шире пропагандировать эту идеологию, вовлекать в эту борьбу всех представителей народа и последовательно формировать нашу идеологию победы».

Источник: АЗЕРТАДЖ