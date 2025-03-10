Временный поверенный в делах Азербайджана встретился с помощником главы МИД Сирии

Временный поверенный в делах Азербайджана в Сирии Эльнур Шахгусейнов встретился с помощником министра иностранных дел и эмигрантов Сирии Ахмедом Духаном.

Публикация об этом размещена в аккаунте посольства Азербайджана в Сирии в соцсети X.

На встрече были обсуждены возможные пути сотрудничества в сфере гуманитарной помощи.

Напомним, что деятельность посольства Азербайджан в столице Сирии Дамаске была возобновлена в феврале этого года после 13-летнего перерыва.