Временный поверенный в делах Азербайджана встретился с помощником главы МИД Сирии
Временный поверенный в делах Азербайджана в Сирии Эльнур Шахгусейнов встретился с помощником министра иностранных дел и эмигрантов Сирии Ахмедом Духаном.
Публикация об этом размещена в аккаунте посольства Азербайджана в Сирии в соцсети X.
На встрече были обсуждены возможные пути сотрудничества в сфере гуманитарной помощи.
Напомним, что деятельность посольства Азербайджан в столице Сирии Дамаске была возобновлена в феврале этого года после 13-летнего перерыва.
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