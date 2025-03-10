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Forbes: «Новая израильско-азербайджанская энергетическая сделка сигнализирует о политическом сдвиге»

First News Media09:14 - Сегодня
Forbes: «Новая израильско-азербайджанская энергетическая сделка сигнализирует о политическом сдвиге»

«Новая израильско-азербайджанская энергетическая сделка сигнализирует о политическом сдвиге» - так называется статья, опубликованная 8 марта в известном издании Forbes.

Автор материала Уэсли Александр Хилл — эксперт по международным отношениям, геоэкономике, энергетике, пишет, что Азербайджан имеет давние партнерские отношения с Израилем и является очевидным кандидатом на присоединение к «Авраамовым соглашениям».

Особое внимание в материале уделено геополитическому значению энергосотрудничества между Азербайджаном и Израилем: «17 марта официальная делегация SOCAR во главе с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым прибудет в Израиль для подписания соглашения о приобретении 10% акций газового месторождения «Тамар». Кроме того, будут объявлены два новых энергетических проекта в израильских водах вблизи границы с Ливаном, подробности которых пока не разглашаются. По данным эксклюзивных источников Forbes, в проекте, вероятно, также примет участие BP, давний партнер SOCAR». Газовое месторождение «Тамар» расположено на шельфе примерно в 90 км к западу от Хайфы, а предполагаемые запасы природного газа в резервуаре составляют около 389 млрд кубометров. Chevron, один из крупнейших производителей углеводородов в США, владеет 25% месторождения «Тамар», дал согласие на включение SOCAR в консорциум.

«Расширение сотрудничества Израиля с Азербайджаном в сфере энергетической безопасности основывается на более чем тридцати годах теплых отношений и совместных проектов в области обороны, энергетики, культуры, воздушного транспорта и внешней политики. 5 марта канцелярия премьер-министра Израиля заявила, что еврейское государство поддерживает постоянный диалог с Вашингтоном, стремясь создать прочную основу для трехстороннего сотрудничества между Израилем, Азербайджаном и США. Выступая от имени правительства, министр национальных миссий Орит Струк выразила решительную поддержку инициативе Кнессета по углублению стратегического сотрудничества с Баку, заявив: «Азербайджан является ключевым стратегическим союзником Израиля в Кавказском регионе, двусторонние отношения охватывают безопасность, торговлю, технологии, энергетику и сельское хозяйство. С годами эти связи углубились, основанные на взаимном понимании региональной стабильности и сотрудничества на благо обеих стран».

Далее автор отмечает, что укрепление израильско-азербайджанского энергетического альянса вызывают обеспокоенность в Тегеране, «который намерен сосредоточить усилия на противодействии включению Азербайджана в рамки «Авраамовых соглашений»».

По его словам, реализация огромного потенциала «Авраамовых соглашений» для мира и процветания упирается в необходимость их расширения, углубление израильско-азербайджано-американского сотрудничества, отмену 907-й поправки и поощрение продвижения в Восточном Средиземноморье и, в более широком смысле, на Ближнем Востоке новых энергетических сделок с участием Израиля и Азербайджана.

Источник: Forbes

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