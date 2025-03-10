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Президент Северной Македонии прибыла с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО

First News Media21:35 - 10 / 03 / 2025
Президент Северной Македонии прибыла с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО

10 марта Президент Республики Северная Македония Гордана Силяновска-Давкова прибыла с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокой гостьи был выстроен почетный караул.

Президента Северной Македонии в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.

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