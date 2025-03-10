В Баку продолжился суд над обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

10 марта продолжился судебный процесс по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давита Бабаяна, Лёвы Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти или насильственное удержание власти и др.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на заседании суда, состоявшемся в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые и их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, защищающие государственное обвинение.

Судебное разбирательство продолжилось вопросами обвиняемым.

Сначала прокуроры, защищающие государственное обвинение, задали вопросы обвиняемому Аркадию Гукасяну.

Отвечая на вопросы, он сказал, что занимал должность заместителя редактора в газете «Советская Армения»: «Я писал на темы, касающиеся карабахского конфликта. Газета выходила до 1991 года. После этого она не издавалась».

Подчеркнув, что осуждает незаконные действия, Аркадий Гукасян отметил: «Считаю, что тот, кто убивает женщин, детей, стариков, – это не человек. Речь не идет о его национальности».

Он сообщил, что учился в школе в Карабахе на русском языке, однако армянских школ было больше, чем азербайджанских и русских. Гукасян признал, что в Карабахе не было никаких проблем, связанных с армянским языком.

Отвечая на вопрос прокурора об идеологии «великой Армении», А.Гукасян назвал эту идею мифом и сказал: «Я уже давно не верю в сказки, связанные с «великой Арменией». Идея о «великой Армении» - это миф. Я живу в реальной жизни и никогда не относился к этому серьезно».

Он сообщил, что познакомился с Зорием Балаяном и Вазгеном Манукяном, которые проходят по делу как члены преступной группы, соответственно в 1993 и 1994 году, отметил, что руководителем группы был Роберт Кочарян.

Отвечая на вопросы прокуроров, защищающих государственное обвинение, А.Гукасян говорил и о бывшем президенте Республики Армения Роберте Кочаряне. Сообщив, что главным выступающим на незаконных митингах, проходивших в 1988 году в Карабахе, являлся Аркадий Манвелович Манучаров, он сказал: «Я не помню выступлений Роберта Кочаряна. Мы учились в русском секторе, поэтому у него, как и у меня, были проблемы с литературным армянским языком. Возможно, он являлся одним из организаторов митингов, так как был членом организации «Крунк».

Затем адвокат Бако Саакяна, обратившись к суду, попросил создать условия для конфиденциальной встречи с подзащитным.

Суд удовлетворил ходатайство защитника, в судебном заседании был объявлен перерыв для конфиденциальной встречи.

После перерыва обвиняемым Бако Саакяну, Араику Арутюняну, Давиту Ишханяну и Давиту Бабаяну были заданы вопросы о руководителях и участниках незаконных вооруженных формирований, созданных Арменией на территории Армянской ССР и в Карабахе, являвшемся составной частью Азербайджанской ССР, действовавших при ее поддержке и под ее руководством, составлявших основу преступного сообщества, их связях с Арменией, ее руководством и высокопоставленными лицами, деятельности, их участии в действиях данных формирований, а также о преступной идеологии «великой Армении», цели движений «Миацум» и «Карабах», функциях, деятельности организации «Крунк», поддерживаемых ею идеях, лицах, возглавлявших упомянутые движения, и их связях с обвиняемыми, о том, участвовали ли обвиняемые в организованных в Карабахе незаконных митингах, выступавших на этих митингах, о том, кто и в какой форме привлекал или приглашал людей на митинги.

В ответ на вопросы прокуроров, защищающих государственное обвинение, обвиняемый Бако Саакян признал, что первый призыв к вооружению в Карабахе прозвучал на незаконных митингах.

Сообщив, что в городах и селах происходило вооружение, он отметил: «Часть вооружения поступала из дислоцированных советских воинских частей. Кроме того, оружие поставлялось из Армении. Это были основные направления, связанные с вооружением».

Затем на вопросы прокуроров, защищающих государственное обвинение, ответил обвиняемый Давит Ишханян.

Другой обвиняемый Араик Арутюнян, отвечая на вопросы прокуроров, защищающих государственное обвинение, сказал, что ему было 14 лет, когда начались карабахские события. Он отметил, что не участвовал в незаконных митингах, так как являлся школьником, однако был информирован о лицах, выступавших на этих митингах, знал их: «Мне известно, что на митингах выступали писатели Гурген Габриелян, Вартан Акопян, Арачи Бегларян. Гурген Габрелян был детским писателем, мне известно только это».

Отвечая на вопросы, А.Арутюнян сообщил, что слышал названия части незаконных вооруженных формирований, рассказал о батальоне «Арабо»: «Я слышал о 30 процентах из перечисленного вами списка. Знал об «Арабо», «Арами», «Тигран Великий», «Давид Сасунский». Мне было известно, что они участвовали в каких-то боевых операциях. Больше всего знаю об «Арабо». Одного из его командиров звали Манвел. Мои контакты с ним начались после 2020 года».

Обвиняемый Давит Бабаян, отвечая на вопросы прокуроров, защищающих государственное обвинение, сообщил, что «армия» пресловутого режима была организована из различных вооруженных формирований, однако сам он не участвовал в данных процессах. Он сказал, что познакомился с Араиком Арутюняном в 1990 году.

На судебном процессе вопросы обвиняемым также задавали представители потерпевших и адвокаты.

Следующее заседание суда назначено на 13 марта. Очередной процесс продолжится вопросами обвиняемым.