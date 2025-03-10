Рубио: дата встречи Путина и Трампа еще не определена

Конкретная дата встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа еще не определена.

Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио в комментарии для саудовского телеканала Al Arabiya.

"Конкретная дата встречи Трампа и Путина не назначена", - сказал американский дипломат. Рубио не уточнил, где могла бы состояться встреча лидеров США и России.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор. Почти полуторачасовая беседа состоялась через 23 дня после инаугурации президента США. Лидеры двух стран обсудили вопрос остановки боевых действий на Украине, двусторонние отношения и еще ряд тем, а также условились продолжать контакты и организовать личную встречу.

Источник: ТАСС