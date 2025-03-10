Аркадий Гукасян признал в суде, что в Карабахе не было никаких проблем, связанных с армянским языком

10 марта в ходе судебного процесса, продолжающегося в Бакинском военном суде, обвиняемый Аркадий Гукасян, отвечая на вопросы государственных обвинителей, сказал, что в Карабахе не было никаких проблем, связанных с армянским языком.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Аркадий Гукасян отметил, что учился в школе в Карабахе на русском языке, однако армянских школ было больше, чем азербайджанских и русских. А. Гукасян признал, что в Карабахе не было никаких проблем, связанных с армянским языком.

Отметим, что суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате армянской военной агрессии, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти и удержании власти и других многочисленных преступлениях, продолжится 13 марта.