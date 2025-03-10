В Азербайджане после Второй Карабахской войны жертвами мин стали 384 человека.

Об этом на презентации "Оценочного отчета по поиску пропавших без вести лиц в Азербайджанской Республике" Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) сообщил заместитель начальника Службы государственной безопасности генерал-лейтенант Шарафат Гасанов.

По его словам, с момента завершения военных операций (с ноября 2020 года) зафиксирован 231 инцидент подрыва граждан на минах.

"В результате этих инцидентов 70 человек погибли, 314 - получили ранения", - отметил он.

Источник: Report