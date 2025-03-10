Пашинян троллит Саргсяна и Кочаряна: «Кто привел вас к власти?»

Сегодня, похоже, день особенных высказываний для Никола Пашиняна.

Начав утро с троллинга бывших лидеров Армении — Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна, он в своем посте в Facebook написал: «Два изможденных лица со своим окружением спорят, кто из них привел меня к власти, требуя друг от друга сказать правду.

А вы сами скажите – кто вас когда-то привел к власти, вы, узурпаторы и фальсификаторы выборов, никогда не получавшие голос народа Армении?»

Пашинян заявил, что никто не привел его к власти, и народ может заменить его, когда захочет.